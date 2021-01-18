Россияне рассказали, что они чаще всего получали в подарок на Новый год

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Россияне чаще всего на Новый год получали в подарок конфеты, напитки и деликатесы. Также популярными подарками стали парфюмерия и косметика. Об этом говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"В подарок чаще всего россияне получали конфеты, напитки и деликатесы (23%) или парфюмерию и косметику (20%). Также популярными презентами стали сувениры (11%), одежда или обувь (11%), бытовые приборы (11%)", – говорится в сообщении.
Согласно данным ВЦИОМ, большинство россиян (76%) отметили праздник дома, а каждый 10-й – в гостях (9%). На отмечание праздника граждане потратили в среднем 17 тысяч рублей, из которых на новогодний стол было потрачено около 5 тысяч рублей, а на подарки друзьям и близким – примерно 6 тысяч рублей. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.
Ранее финансисты поделились советами с теми, кто за время новогодних праздников потратил много денег на подарки. Озвучены лучшие способы по восстановлению семейного бюджета без взятия кредитов.
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