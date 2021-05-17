На ВДНХ зафиксировали локальный рекорд температуры

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Абсолютный рекорд температуры для Москвы 17 мая побит не был, но был побит локальный рекорд на метеостанции ВДНХ. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что рекорд 17 мая для метеостанции Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА) был поставлен в 1897 году, тогда температура воздуха достигла 31 градуса, а для ВДНХ – 27,1 градуса в 1958 году. Второй рекорд был побит сегодня температурой 29,2 градуса.

"Рекорд завтрашнего дня – 29,1 градуса (по станции ТСХА), а по нашим расчетам, температура будет выше, чем сегодня, поэтому если сегодня 29,1, то высока вероятность того, что завтра будет рекорд", – пояснил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что 17 мая в Москве побит прошлый температурный рекорд для этой даты, который был зафиксирован 63 года назад. Воздух в столице прогрелся до 27,5 градуса.

