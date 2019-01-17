Глава ПФР заявил о сокращении нескольких тысяч сотрудников

В ПФР в ближайшее время сократят несколько тысяч сотрудников. Об этом в интервью РБК сообщил глава фонда Антон Дроздов.
"Оптимизация связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий ", – сообщил Дроздов. По его словам, пока точно не определено количество людей, которые попадут под сокращение.
Изучается возможность предоставления услуг ПФР в отделениях Фонда социального страхования. Благодаря этому удастся сократить количество персонала на районном уровне.
В структуре Пенсионного фонда – 84 отделения, а также 2 460 клиентских служб. Количество сотрудников фонда – 108,8 тысяч человек.
Сокращения в ПФР прошли в 2017 году, когда администрирование работы по сбору взносов на пенсионное страхование было передано в ведение Федеральной налоговой службы. Также сообщалось, что ПФР намерен сократить более девяти тысяч сотрудников к 2022 году и закрыть две трети территориальных органов.
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