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10:50

Самого активного участника "Московского долголетия" выберут в Северном округе

общество досуг Московское долголетие

10:50

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В понедельник, 18 февраля, в парке "Бригантина" пройдет конкурс "Мистер "Московское долголетие". Зрители и жюри выберут самого обаятельного и активного участника проекта, проживающего в САО, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Участников ждут спортивные состязания и соревнования в находчивости и остроумии. Болеть за конкурсантов будут группы поддержки.

Также в программе мероприятия запланирован концерт фольклорных коллективов, танцы со скоморохами, викторины и эстафеты. Кроме того, гостям предложат горячий чай и сладкие угощения.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о реализации проекта "Московское долголетие" на постоянной основе с 1 января 2019 года. Мэр Москвы отметил, что проект ждет несколько нововведений. Несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, участвовать по-прежнему смогут женщины 55 лет и мужчины 60 лет.

Проект "Московское долголетие" стартовал в марте 2018 года. Он помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье и получить новые знания. В каждом районе столицы действуют бесплатные спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы.

"Москва в цифрах": активная жизнь – залог долголетия

общество досуг Московское долголетие

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