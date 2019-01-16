Памятник погибшим журналистам установят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре Москвы установят монумент журналистам, которые погибли при исполнении обязанностей. Его установят не позже 31 декабря 2020 года.

В соответствии с распоряжением Сергея Собянина памятник поставят в сквере рядом с Центральным домом журналистов со стороны Арбатской площади. Финансировать создание скульптуры и постамента к ней будет Союз журналистов Москвы. За бюджетные средства проведут работы по установке памятника и благоустройство прилегающей территории.

В конце декабря председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщал, что памятник погибшим российским журналистам установят в районе станции метро "Арбатская". Он отметил, что памятник утвердили все городские структуры и что его могут установить уже весной 2019 года.