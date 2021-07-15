В США парализованный человек научился говорить с помощью нейротехнологий

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Парализованный мужчина из США снова смог общаться с другими людьми с помощью слов и коротких предложений благодаря технологии, которая расшифровывает генерируемые мозгом электрические сигналы. Об этом сообщает "Мир 24".

По данным ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско, этот случай стал первым примером восстановления у парализованного человека способности к общению. Им стал 38-летний пациент, перенесший инсульт ствола головного мозга 15 лет назад. Мужчина практически полностью парализован ниже шеи, и ему приходилось общаться с помощью клавиатуры и указателя, прикрепленного к его кепке.

Теперь с помощью компьютера, который расшифровывает его мозговые импульсы и отображает предложения на экране, мужчина может составлять короткие предложения. Средняя точность распознавания сигналов составляет примерно 75%, скорость – более 15 слов в минуту.

Руководитель исследования Эдвард Чанга отметил, что еще пять лет назад такой результат был недостижим. По его словам, данная технология даст возможность оказать помощь тысячам людей, потерявших речь в связи с инсультом, церебральным параличом и другими болезнями.

Ранее сообщалось, что японские ученые разрабатывают устройства, которые позволят людям понимать животных через "вербализацию" их мыслей. Как сообщили в министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, речь идет о создании нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ).

Предполагается, что аппарат свяжет мозг и машину функциональной магнитно-резонансной томографии, а также устройство для оказания помощи страдающим глухонемотой.