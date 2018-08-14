Около 2,5 тыс волонтеров избирательного штаба Собянина провели пикеты в столице

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Около 2,5 тысячи волонтеров избирательного штаба кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина провели агитационные пикеты на столичных улицах, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу штаба.

"Около 2,5 тысячи волонтеров во вторник проводят пикеты в его поддержку", – говорится в сообщении. Отмечается, что в избирательном штабе Собянина более 11 тысяч волонтеров, в том числе тысяча муниципальных депутатов. Агитационные пикеты в поддержку Собянина прошли на улице Верхняя Красносельская, у станции МЦК "Лужники", у станции метро "Смоленская" и на Покровском бульваре.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".