На фестивале "Русское поле" ожидают более 200 тысяч гостей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 200 тысяч гостей ожидается на фестивале "Русское поле", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на художественного руководителя мероприятия, дирижера Павла Овсянникова.

Участниками фестиваля станут более 2,5 тысячи мастеров и коллективов из разных регионов. Из артистов на "Русском поле" выступят Пелагея, Надежда Бабкина, Владимир Пресняков, Ольга Кормухина, Бурито и другие.

Также на фестивале выступят хор Сретенского монастыря, мужской хор Данилова монастыря, Кубанский казачий хор, Театр танца "Гжель", Тина Кузнецова и Алексей Белов.

Фестиваль пройдет 18 августа в музее-заповеднике "Коломенское".

Ранее горожан на фестиваль "Русское поле" пригласил Сергей Собянин. Он пояснил, что в этом году фестиваль посвящен глубинке, и каждый регион покажет что-то самобытное: костюмы, ремесла, кухню.