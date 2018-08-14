Кандидат в мэры Москвы Свиридов осмотрел ход реставрации музея Тургенева после пожара

14 августа, 14:12
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Кандидат на должность мэра Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов посетил музей писателя Ивана Тургенева на Остоженке, чтобы оценить реставрацию здания после пожара 4 августа.
"Мы приехали по приглашению Тургеневского общества в Москве к памятнику архитектуры и истории федерального значения – в дом-музей Тургенева. Здесь на Остоженке жила его мать, и уникальный шедевр русской литературы, который знаком всему миру "Муму" был написан именно в этом доме. Я напомню, что в этом году празднуется 200-летие со дня рождения писателя", – цитирует кандидата Агентство "Москва".
Он напомнил, что пожар начался при реставрации музея, отметив, имело место нарушение правил проведения работ. Свиридов добавил, что флигель во дворе музея также необходимо признать памятником. По его словам, есть основания полагать, что в нем проживал прототип Герасима. Кандидат подчеркнул, что музей будет включен в "Карту проблем Москвы", а его реставрация будет под его особым контролем.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября – в Единый день голосования. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан". Всего на участие в гонке претендовали 33 человека.
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