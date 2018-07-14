Участок между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет закрыт 14 и 15 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
14 и 15 июля будет приостановлено движение поездов между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии столичной подземки для проведения ремонтных работ. Об этом говорится на сайте московского метрополитена.
За этот период планируется провести работы по прокладке коммуникаций под путями и обновить путевую инфраструктуру.
Для удобства пассажиров курсируют бесплатные компенсационные автобусы КМ.
Режим работы метрополитен возобновит 16 июля, в 5:30 утра.
В выходные не будут работать на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".
Со станции "Кунцевская" можно будет проехать по Арбатско-Покровской линии, а с "Киевской" – по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада".
Компенсационные автобусы КМ1 будут курсировать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 свяжет станции "Багратионовская" и "Фили".
Автобусы будут ездить с 5:00 утра до 2:00 ночи с интервалом не более двух минут.
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