Общественники попросили Минстрой доработать индекс качества городской среды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает доработать методику оценки индекса качества городской среды, которую предложил Минстрой в конце 2018 года. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ОНФ. По мнению экспертов, способ анализа пока не позволяет объективно оценить качество жизни в том или ином городе.
"Мы разработали перечень индикаторов, которые должны быть учтены в данной методике. Это и доля дорог с твердым покрытием, и число нелегальных свалок, и доля населения, переселенного из аварийных домов", – сообщили в организации, отметив, что перечень предложений будет направлен в министерство.
Формирование комфортной городской среды является частью национального проекта "Жилье и городская среда". На эти цели будет направлено 268 миллиардов рублей, из которых 239 – из федерального бюджета. Владимир Путин в мае 2018 года заявил, что городскую среду нужно сделать комфортной для жизни и повысить ее качество на 30 процентов.
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