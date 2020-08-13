На портале "Узнай Москву" пройдет онлайн-диктант в честь Дня археолога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На портала "Узнай Москву" в честь Дня археолога состоится краеведческий диктант "Московский код", сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.
"Диктант, посвященный культурному наследию столицы, пройдет 15 августа. Участники смогут познакомиться с историей предков москвичей – вятичами, исторической планировкой города, известными археологами и другими интересными фактами", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Диктант будет состоять из 25 вопросов в формате теста. На ответы участникам дается 60 минут. После прохождения тестирования будет дано развернутое видео-пояснение по всем вопросам. Присоединиться к диктанту можно будет в любое время с 11:00 до 19:00.
Ранее в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное темам бесплатных образовательных онлайн-лекций. Самым популярным вариантом стал "Краеведение Москвы и изучение города", который набрал 20,66%.
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