На портале "Узнай Москву" пройдет онлайн-диктант в честь Дня археолога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На портала "Узнай Москву" в честь Дня археолога состоится краеведческий диктант "Московский код", сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

"Диктант, посвященный культурному наследию столицы, пройдет 15 августа. Участники смогут познакомиться с историей предков москвичей – вятичами, исторической планировкой города, известными археологами и другими интересными фактами", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Диктант будет состоять из 25 вопросов в формате теста. На ответы участникам дается 60 минут. После прохождения тестирования будет дано развернутое видео-пояснение по всем вопросам. Присоединиться к диктанту можно будет в любое время с 11:00 до 19:00.

Ранее в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное темам бесплатных образовательных онлайн-лекций. Самым популярным вариантом стал "Краеведение Москвы и изучение города", который набрал 20,66%.