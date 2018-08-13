В Подмосковье мужчина случайно застрелил 10-летнего сына

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В Солнечногорском районе Подмосковья мужчина случайно застрелил своего сына. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 августа, на территории частного подворья. Мужчина с 10-летним сыном стрелял из самодельного пневматического оружия по мишени.

Не убедившись в отсутствии ребенка перед мишенью, мужчина произвел выстрелил. От ранения в область груди ребенок скончался на месте.

В СК заявили, что семья мальчика "не состояла на учетах" и является благополучной. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы случившегося.