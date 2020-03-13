Психолог рассказал, почему люди боятся пятницу 13-е

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Психолог по тревожным и эмоциональным расстройствам Павел Жавнеров в ходе беседы с Москвой 24 объяснил, почему люди вкладывают магический смысл в пятницу 13-е. По мнению специалиста, все дело в восприятии и подсознательном страхе людей.
"Существуют всего три базовых страха: за физическое здоровье, психику и страх оценки человека обществом", – рассказал психолог.
Он объяснил, что именно из-за опасений за свое здоровье некоторые люди становятся мнительными и используют различные предрассудки для самозащиты. Жавнеров приводит в пример привычку стучать по дереву.
"Чем больше человек пытается таким образом контролировать свою жизнь, тем больше он зависим от этих суеверий", – отметил психолог.
По мнению Жавнерова, мнительные люди, узнав, что в пятницу 13-е должно произойти что-то плохое, будут "как локаторы" – во всех событиях ориентироваться лишь на негативные.
"Это убедит их в правдивости не только пятницы 13-е, но и других суеверий, например, что черная кошка перебежала дорогу", – добавил психолог.
Эксперт отметил и другую категорию людей, для которых пятница 13-е аналогична Хеллоуину. Они любят "пощекотать себе нервы" просмотром фильмов ужасов, чтением страшных книг именно в этот день.
По мнению психолога, это абсолютно нормальная реакция организма и в ней нет ничего сакрального. "Те эмоции, которые мы испытываем: страх, волнение, злость, радость, – они абсолютно естественны для человека. Тут нет ничего сакрального. Это стандартный эмоциональный ряд. Человеку может просто не хватать острых ощущений. И он таким образом себя бодрит, рассчитывая получить удовольствие", – резюмировал специалист.
Ранее практикующий психолог высшей категории Наталья Федына рассказала, почему продажи романа Альбера Камю "Чума" резко выросли на фоне эпидемии коронавируса COVID-19. По мнению специалиста, это связано с желанием человека на безопасном уровне пережить ту ситуацию, которая его пугает. Психолог сравнила желание читать такие книги с фильмами ужасов или страшилками, которые дети рассказывают друг другу.
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