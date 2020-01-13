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Общество

09:47

Эксперты рассказали, как работают кислородные маски в самолетах

общество транспорт

Фото: AP Photo/Matt Dunham

Кислорода в баллонах для масок в самолетах хватает на 10-20 минут – в зависимости от того, как часто дышит пассажир, сообщает "Мир 24".

Если системы давления станут неисправными, самолету нужно будет снизить высоту до той, где воздух доступен. Пилоты могут это сделать быстрее, чем кислород закончится.

Эксперты отмечают, что кислород поступает из специальных резервуаров, которые находятся в нижней части самолета.

При разгерметизации используется химический кислород. Он лежит под пассажирскими сиденьями. Сами маски расположены наверху и падают автоматически.

Ранее сообщалось, что в аэропортах могут разрешить брать с собой в ручную кладь напитки. Новую систему досмотра готовятся протестировать в аэропорту Домодедово.

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