Роспотребнадзор готов остановить распространение инфекции из Китая

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Роспотребнадзор готов к оперативному предупреждению распространения энтеровирусной инфекции из Китая, сообщает РИА Новости.

Лаборатории ведомства обеспечены диагностическими препаратами для проведения исследований на энтеровирусные инфекции и квалифицированным персоналом. Кроме того, медработников обучили методикам диагностики, лечения и профилактики таких инфекций.

Специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, среди которых контроль за дезинфекционными обработками, за качеством и безопасностью питьевой воды, введением ограничительных мер, таких как временное закрытие бассейнов и детских комнат.

Уточняется, что источником инфекции выступает только человек. Маленькие дети могут заразиться при попадании небольшой дозы инфекции с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

При первых признаках ухудшения самочувствия нужно обращаться за медицинской помощью. Если симптомы появились после возвращения в Россию из другой страны, то на приеме у врача обязательно нужно сообщить о стране пребывания.

Ранее сообщалось, что агрессивный подтип энтеровируса ECHO30 нашли в пяти регионах за Уралом и в центральной части России. Волна заболеваемости в России ожидается осенью.

Сам вирус пришел из Китая и соседних с ним регионов. Он легко передается по воздуху и буквально за день вызывает серозный менингит. А иммунитет к нему у большинства россиян еще не выработался.