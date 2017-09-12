Роспотребнадзор готов остановить распространение инфекции из Китая

12 сентября 2017, 13:05
Фото: ТАСС/Митя Алешковский
Роспотребнадзор готов к оперативному предупреждению распространения энтеровирусной инфекции из Китая, сообщает РИА Новости.
Лаборатории ведомства обеспечены диагностическими препаратами для проведения исследований на энтеровирусные инфекции и квалифицированным персоналом. Кроме того, медработников обучили методикам диагностики, лечения и профилактики таких инфекций.
Специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, среди которых контроль за дезинфекционными обработками, за качеством и безопасностью питьевой воды, введением ограничительных мер, таких как временное закрытие бассейнов и детских комнат.
Уточняется, что источником инфекции выступает только человек. Маленькие дети могут заразиться при попадании небольшой дозы инфекции с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.
При первых признаках ухудшения самочувствия нужно обращаться за медицинской помощью. Если симптомы появились после возвращения в Россию из другой страны, то на приеме у врача обязательно нужно сообщить о стране пребывания.
Ранее сообщалось, что агрессивный подтип энтеровируса ECHO30 нашли в пяти регионах за Уралом и в центральной части России. Волна заболеваемости в России ожидается осенью.
Сам вирус пришел из Китая и соседних с ним регионов. Он легко передается по воздуху и буквально за день вызывает серозный менингит. А иммунитет к нему у большинства россиян еще не выработался.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: