Участников "Московского долголетия" пригласили на языковые курсы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участников программы "Московское долголетие" пригласили в Центр развития кадрового потенциала образования (район Аэропорт) на занятия "Что умеет смартфон" и курсы "Do you speak English".

Продолжительность занятий – два часа. Слушателей ожидают в центре в 11:00 в будние дни – 14, 18, 21, 25 и 28 марта, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Проект "Московское долголетие" стартовал в марте прошлого года. К нему уже присоединились более 200 тысяч горожан старшего поколения. Участники не только посещают праздничные мероприятия, но и учатся петь, танцевать, пробуют себя в шахматах, рисовании, скандинавской ходьбе и изучении иностранных языков.

Ранее сообщалось, что в программу будет включен новый проект медицинской реабилитации. В разработке проекта "Тренировки долголетия" участвовали специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. Занятия лечебной гимнастикой рекомендуются тем пожилым москвичам, у которых есть медицинские показания к физической активности. Получить направление на тренировки можно у терапевта, врача общей практики или врача по лечебной физкультуре. Проведением занятий займутся квалифицированные медики.

