Участников "Московского долголетия" пригласили на языковые курсы

Участников программы "Московское долголетие" пригласили в Центр развития кадрового потенциала образования (район Аэропорт) на занятия "Что умеет смартфон" и курсы "Do you speak English".
Продолжительность занятий – два часа. Слушателей ожидают в центре в 11:00 в будние дни – 14, 18, 21, 25 и 28 марта, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Проект "Московское долголетие" стартовал в марте прошлого года. К нему уже присоединились более 200 тысяч горожан старшего поколения. Участники не только посещают праздничные мероприятия, но и учатся петь, танцевать, пробуют себя в шахматах, рисовании, скандинавской ходьбе и изучении иностранных языков.
Ранее сообщалось, что в программу будет включен новый проект медицинской реабилитации. В разработке проекта "Тренировки долголетия" участвовали специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. Занятия лечебной гимнастикой рекомендуются тем пожилым москвичам, у которых есть медицинские показания к физической активности. Получить направление на тренировки можно у терапевта, врача общей практики или врача по лечебной физкультуре. Проведением занятий займутся квалифицированные медики.
"Москва в цифрах": активная жизнь – залог долголетия
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.