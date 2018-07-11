Дочь президента FIFA прооперировали в Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врачи Детской клинической больницы Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета прооперировали дочь президента FIFA Джанни Инфантино, передает телеканал "Москва 24".

Семилетняя девочка приехала в Петербург вместе с матерью. Вскоре она пожаловалась на сильную боль в животе. Ребенка отправили в одну из местных детских больниц с подозрением на аппендицит. После осмотра врачи решили провести операцию.

По словам врачей, сейчас здоровью дочери главы FIFA ничего не грозит.

Джанни Инфантино срочно вылетел из Сочи в Санкт-Петербург, чтобы навестить свою дочь и поблагодарить медиков.