Tele2 поделится экспертизой в области клиентского сервиса

Ирина Буцких. Фото: Tele2
Директора по клиентскому сервису "Tele2 Москва" Ирину Буцких избрали в экспертный совет международного форума Customer Day 2018.
"За три года присутствия на столичном рынке мы успели приобрести огромный опыт в общении с московскими клиентами. Наша компания насчитывает сотни кейсов, которыми мы с радостью готовы поделиться. Избрание Ирины в экспертный совет форума показывает высокий уровень доверия делового сообщества к Tele2 в целом", – поделился гендиректор "Tele2 Москва" Игорь Жижикин.
Мнение представителя Tele2 интересно участникам форума, поскольку компания поддерживает высокие темпы роста абонентской базы в Московском регионе.
В экспертный совет мероприятия также вошли вице-президент по обслуживанию клиентов "Тинькофф Банка" Сергей Буланкин, начальник управления по взаимоотношениям с клиентами "Связного" Дмитрий Гладков и гендиректор GfK Марина Безуглова.
Customer Day – это форум, который охватывает все аспекты современного клиентского опыта, практики взаимодействия с потребителями и анализа клиентских данных в эпоху цифровизации, диджитализации и усиливающейся персонализации. В рамках форума более четырехсот экспертов поделятся собственными наработками и зададут новые тренды в области сервиса.
Форум пройдет 27 сентября. Его организатором выступит конференц-хаус Future Business.
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