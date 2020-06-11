Жара до 31 градуса и дожди ожидаются 11 июня в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жара до 31 градуса и дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 11 июня. Об этом передает сайт "Метеоновости".

По сведениям синоптиков, в некоторых районах города дожди будут сопровождаться грозами.

"При переменной облачности воздух прогреется в столице до 29–31 градуса тепла и по области – до плюс 26–31 градуса", – сообщается на сайте.

Кроме того, местами порывы ветра составят от 12 до 15 метров в секунду.

"Колебания атмосферного давления находится в пределах климатических значений, содержание кислорода в приземном слое пониженное", – отметили специалисты.

Добавляется, что в такую погоду у метеозависимых москвичей могут усилиться симптомы хронической кислородной недостаточности. Также существует риск обострения заболеваний органов дыхания у некоторых граждан.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о начале "раннего бархатного сезона" в столичном регионе. Сообщалось, что на фоне повышения температуры воды воздух станет прохладнее.