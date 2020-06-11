Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:17

Жара до 31 градуса и дожди ожидаются 11 июня в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жара до 31 градуса и дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 11 июня. Об этом передает сайт "Метеоновости".

По сведениям синоптиков, в некоторых районах города дожди будут сопровождаться грозами.

"При переменной облачности воздух прогреется в столице до 29–31 градуса тепла и по области – до плюс 26–31 градуса", – сообщается на сайте.

Кроме того, местами порывы ветра составят от 12 до 15 метров в секунду.

"Колебания атмосферного давления находится в пределах климатических значений, содержание кислорода в приземном слое пониженное", – отметили специалисты.

Добавляется, что в такую погоду у метеозависимых москвичей могут усилиться симптомы хронической кислородной недостаточности. Также существует риск обострения заболеваний органов дыхания у некоторых граждан.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о начале "раннего бархатного сезона" в столичном регионе. Сообщалось, что на фоне повышения температуры воды воздух станет прохладнее.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать