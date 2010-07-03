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Общество

15:26

Названы регионы, где пенсионеры чаще страдают расстройствами поведения

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За четыре года число пенсионеров в России, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения, сократилось на 14 процентов. По данным министерства здравоохранения, показатели снизились с 3681 случая на 100 тысяч населения старше трудоспособного возраста в 2015 году до 3168 в 2018 году. Об этом сообщает News.ru.

Больше всего психически больных пенсионеров в прошлом году было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе (6017 на 100 тысяч населения), в Орловской области (5758) и Марий Эл (5753).

Самые низкие показатели – в Чечне (857 на 100 тысяч пенсионеров), Ингушетии (1241) и Псковской области (1755).

Ранее министерству здравоохранения предложили внедрить обязательное тестирование будущих супругов на наличие склонностей к психиатрическим и другим ментальным расстройствам, которые в перспективе могут разрушить союз.

10 октября во всем мире отмечается День психического здоровья. Он отмечается при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Цель заключается в повышении осведомленности населения в вопросах лечения и профилактики психических расстройств.

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