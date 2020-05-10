В ВОЗ заметили стабилизацию ситуации с COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что темпы прироста числа заболевших коронавирусной инфекцией в РФ начали стабилизироваться. Она напомнила, что чиновникам нужно быть готовыми к повторным вспышкам вируса, передает Bloomberg.
"Мы надеемся, судя по последним дням, что это плато", – делится Вуйнович. Кроме того, она обратила внимание, что ограничения, вводимые мэром Москвы Сергеем Собяниным, были целесообразными.
До этого глава столицы продлил до конца мая введенные из-за эпидемии ограничения. Так, разрешается работа строительных и промышленных предприятий в городе с 12 мая.
Как отмечает представитель ВОЗ в РФ, правительству российских регионов нужно ослабить ограничения, если в течение двух недель количество новых случаев COVID-19 продолжит снижаться.
Однако чиновники должны быть готовы, чтобы вводить точечные меры в целях предотвращения распространения коронавируса, заключила Вуйнович.
За последние сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев COVID-19 в 83 регионах.
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