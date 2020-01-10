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Общество

15:15

Ученые определили самых альтруистичных птиц

общество

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Африканские попугаи жако помогают своим товарищам даже в том случае, если им самим это не приносит никакой пользы. К такому выводу пришли немецкие орнитологи, сообщает ТАСС.

Исследователи провели эксперимент с участием четырех пар птиц. Согласно задумке специалистов, птицы должны были принести человеку небольшие кольца, а взамен получить еду. При этом кольца были только у одного попугая. Он мог отдать их человеку самостоятельно или передать через своего соседа. В таком случае птица уже не могла получить еду.

В результате оказалось, что почти все попугаи начинали передавать кольца своему соседу. Тот отдавал их человеку и получал за это еду, однако его альтруистичный помощник оставался голодным.

По мнению ученых, опыт доказывает, что социальное поведение у птиц развивалось разными путями. Они намерены провести дополнительные эксперименты, чтобы проверить поведение других попугаев.

Ранее ветеринары посоветовали владельцам крупных попугаев запирать их в клетку из-за "деструктивных наклонностей". По словам специалистов, крупные попугаи стремятся разобрать любые предметы, до которых только могут добраться.

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