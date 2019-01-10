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16:01

Центральная Россия встретит Старый Новый год метелью с порывистым ветром

общество погода

16:01

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Метель с порывистым ветром до 17 метров в секунду прогнозируют синоптики на территории Центрального федерального округа (ЦФО) в канун Старого Нового года. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, ночью 12 января в южной части ЦФО ожидаются снег, мокрый снег, а в отдельных районах налипание мокрого снега. На остальной территории с ночи 12 января и в течение суток 13 января в отдельных районах возможны метель и сильный порывистый ветер.

Температура воздуха ночью 12 января составит -7...-14 градусов, при прояснениях до -20. В дневные часы ожидается до -10 градусов. В ночь на 13 января температура упадет до -5...-12, а днем потеплеет до -7...0 градусов.

Как ранее рассказал порталу Москва 24 научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в предстоящие выходные резко упадет атмосферное давление, а в начале следующей недели возможна оттепель.

При этом во многих регионах России держатся аномальные морозы. В Самарской области ночью температура достигает -30 градусов. Это на десять градусов ниже климатической нормы.

В Якутии местами столбики термометров опустились уже до -50 градусов. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы, в школах частично отменены занятия. По-прежнему холодно в Поволжье. Несмотря на морозы, там проводятся учения военных, на полигонах развернули около 100 пунктов обогрева.

общество погода

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