Центральная Россия встретит Старый Новый год метелью с порывистым ветром

Метель с порывистым ветром до 17 метров в секунду прогнозируют синоптики на территории Центрального федерального округа (ЦФО) в канун Старого Нового года. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По данным метеорологов, ночью 12 января в южной части ЦФО ожидаются снег, мокрый снег, а в отдельных районах налипание мокрого снега. На остальной территории с ночи 12 января и в течение суток 13 января в отдельных районах возможны метель и сильный порывистый ветер.
Температура воздуха ночью 12 января составит -7...-14 градусов, при прояснениях до -20. В дневные часы ожидается до -10 градусов. В ночь на 13 января температура упадет до -5...-12, а днем потеплеет до -7...0 градусов.
Как ранее рассказал порталу Москва 24 научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в предстоящие выходные резко упадет атмосферное давление, а в начале следующей недели возможна оттепель.
При этом во многих регионах России держатся аномальные морозы. В Самарской области ночью температура достигает -30 градусов. Это на десять градусов ниже климатической нормы.
В Якутии местами столбики термометров опустились уже до -50 градусов. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы, в школах частично отменены занятия. По-прежнему холодно в Поволжье. Несмотря на морозы, там проводятся учения военных, на полигонах развернули около 100 пунктов обогрева.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.