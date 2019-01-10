"Москва и мир": БКЛ и аномальные морозы

Тоннель длинной около двух километров между станциями "Хорошевская" и "Улица Народного ополчения" построят над действующим участком Большой кольцевой линии. Дорога пройдет под жилой застройкой. Работы ведутся в сложных гидрогеологических условиях при помощи шестиметрового проходческого щита "Эсмина".

По словам специалистов, возведение нового тоннеля никак не повлияет на работу действующего отрезка Большой кольцевой линии и станции МЦК Хорошевская. Поезда будут ходить по обычному графику. Между тем, сейчас работы по проектированию и строительству ведутся на всех участках БКЛ. На новом кольце расположится 31 станция, его протяженность составит 70 километров.

Во многих регионах России держатся аномальные морозы. В Самарской области ночью температура достигает -30 градусов. Это на десять градусов ниже климатической нормы. В Якутии местами столбики термометров опустились уже до -50 градусов. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы, в школах частично отменены занятия. По-прежнему холодно в Поволжье. Несмотря на морозы, там проводятся учения военных, на полигонах развернули около 100 пунктов обогрева.

Суровые холода лишили отопления почти 200 домов в Челябинске. Также без тепла остались 16 детских садов. В Оренбургской области температура составляет -30 градусов, на дорогах водителям мешают туман и изморозь. В МЧС людям советуют без серьезной необходимости не выходить из дома.

Шатдаун в Америке продолжается, Дональду Трампу так и не удалось договориться с демократами. Анонсированная встреча президента с конгрессменами в Белом доме продлилась около 45 минут. Трамп выдвинул ультиматум: Конгресс выделяет деньги на строительство стены между США и Мексикой более 5,5 миллиарда долларов, а он в свою очередь возобновит работу правительства.

Получив отрицательный ответ, Трамп покинул зал переговоров, даже не остановившись перед журналистами. На вопросы представителей СМИ отвечал вице-президент Майк Пенс. Он призвал народ повлиять на демократов и вернуть их за стол переговоров. По его словам, в противном случае, шатдаун может привести к серьезному экономическому кризису. Три недели назад часть федеральных ведомств, из-за разногласий между президентом и конгрессменами относительно возведения стены на границе с Мексикой, приостановила свою работу. Сотни тысяч сотрудников были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск. 4 января Трамп предупредил, что может ввести военное положение, чтобы получить средства на строительство без согласия конгрессменов.