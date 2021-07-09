Посетителям салона МАКС-2021 понадобится QR-код

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Посетители авиакосмического салона МАКС-2021 должны будут иметь на руках не только билет, но и QR-код с подтверждением вакцинации, сообщает РИА Новости.

Роспотребнадзор окончательно согласовал порядок допуска на территорию аккредитованных участников выставки, специалистов и членов официальных делегаций. При этом организаторы рассматривают возможность допускать посетителей с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не менее чем за 72 часа до входа на авиасалон.

Загрузить данные нужно будет не менее чем за 24 часа до посещения мероприятия.

Дни посещения авиасалона по билетам будут увеличены с трех до пяти, чтобы не допустить массового скопления людей.

Демонстрационная программа будет унифицирована: полеты в среду и четверг будут столь же зрелищными и интенсивными, как и в выходные дни. Билеты для разового посещения будут доступны начиная со среды.

Салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова.

Среди новинок МАКС-2021 иностранных партнеров могут заинтересовать виртуальные тренажеры рабочего места летчика самолетов Су-35 и Су-57Э, представленные ПАО "Сухой". На стенде "Рособоронэкспорта" будет организована демонстрация сенсорной интерактивной мультимедийной инсталляции "Глобус". Она поможет ознакомиться с 38 3D-моделями перспективных образцов вооружений и военной техники, их тактико-техническими характеристиками, посмотреть фото- и видеоматериалы.



Также будут представлены модели военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э), транспортно-боевого вертолета Ми-35М, боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52, тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т2, военно-транспортного вертолета Ми-17В-5.