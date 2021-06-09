Умер актер из сериала "Чисто английское убийство"

Фото: кадр из сериала "Чисто английское убийство"; режиссер - Крис Ловетт, Дерек Листер, Лоуренс Муди;производство – Thames Television, Talkback Thames

Скончался британский актер Бен Робертс. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на его агента.

Артисту было 70 лет, причина смерти на данный момент не называется.

Беннет Робертс родился 1 июля 1950 года в британском Бангоре. Он появился на экранах в 1978 году в сериале "Место женщины". Кроме того, актер стал известен благодаря ролям в сериалах "Доктор Кто" (1963), "Профессионалы" (1977), "Катастрофа" (1986).

Большую популярность артист получил после съемок в сериале "Чисто английское убийство" (1984), где сыграл роль главного инспектора Дерека Конвея.