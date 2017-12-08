Законопроект об ужесточении наказания за живодерство принят во втором чтении

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Согласно законопроекту, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, из хулиганских или корыстных побуждений или с применением садистских методов, будет наказываться штрафом до 80 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами или ограничением свободы на срок до года. Другое возможное наказание – арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.
Это же преступление в присутствии детей, с сообщниками, против нескольких животных или с освещением в СМИ или соцсетях будут наказываться штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, исправительными работами до двух лет или принудительными работами до пяти лет. Самая суровая мера – лишение свободы от трех до пяти лет.
При этом под действие статьи не попадает умерщвление собственником сельскохозяйственных животных, убийство животных на охоте, усыпление ветеринаром при наличии показаний, а также использование животных в религиозных обрядах традиционных конфессий.
За преступления против животных, совершенные с использованием служебного положения, предложили наказывать лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом до 2 миллионов рублей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: