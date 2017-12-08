Законопроект об ужесточении наказания за живодерство принят во втором чтении

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Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Согласно законопроекту, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, из хулиганских или корыстных побуждений или с применением садистских методов, будет наказываться штрафом до 80 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами или ограничением свободы на срок до года. Другое возможное наказание – арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

Это же преступление в присутствии детей, с сообщниками, против нескольких животных или с освещением в СМИ или соцсетях будут наказываться штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, исправительными работами до двух лет или принудительными работами до пяти лет. Самая суровая мера – лишение свободы от трех до пяти лет.

При этом под действие статьи не попадает умерщвление собственником сельскохозяйственных животных, убийство животных на охоте, усыпление ветеринаром при наличии показаний, а также использование животных в религиозных обрядах традиционных конфессий.

За преступления против животных, совершенные с использованием служебного положения, предложили наказывать лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом до 2 миллионов рублей.