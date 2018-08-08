Пропавших в ТиНАО троих детей нашли через два дня

8 августа, 20:00
Фото: Портал Москва 24/Александр Авилов
Московские полицейские и поисковый отряд "Лиза Алерт" нашли троих детей, пропавших в ТиНАО два дня назад. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя отряда.
О пропаже детей в ночь на 7 августа в полицию сообщил местный житель, работающий сомелье. Он просил разыскать его детей: 10-летнего Диму, 14-летнюю Алину и их 13-летнюю подругу Соню.
Мужчина рассказал, что дети ушли из дома в деревне Косовка, при этом раньше из дома они не уходили. В последний раз их видели около местного магазина в компании неизвестных мальчиков. Телефон одного из детей отслеживался в Косовке в 3:24 у магазина, но в 4:25 отключился.
На место выехала следственно-оперативная группа. Информацию о пропавших детях также сразу передали в МЧС и отряду "Лиза Алерт". В результате детей удалось найти.
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