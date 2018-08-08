Международный эксперт высоко оценил качество московской системы образования

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Директор по вопросам образования Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер высоко оценил качество московской системы образования. Об этом он заявил после встречи с Сергеем Собяниным, сообщает Агентство "Москва".

Шляйхер назвал московскую систему образования "одним из мировых лидеров". Другая инициатива, которая его заинтересовала – электронная школа.

Эксперт добавил, что в современном мире очень важно развивать творческое и критическое мышление, умение работать в группе и брать ответственность за результаты своей работы.

Он также рассказал об общении с мэром столицы и отметил, что его инициатива по стимулированию директоров школ, и то, как он работает с организацией и менеджментом школ "очень сильно вдохновляет". Шляйхер подчеркнул, что мэр, который выстраивает сильную систему образования, сильный директор школы и такие же сильные учителя очень эффективны. Такое системное лидерство, по словам Шляйхера, очень важно.

В Москве 1 сентября откроются четыре детских сада, четыре школы и блок начальных классов. Дошкольные учреждения рассчитаны на 900 мест, школы – более чем на три тысячи, а пристройка способна принять 250 детей. Новые заведения оснащены современным оборудованием, а также необходимыми приспособлениями для удобства маломобильных граждан.

В этом году столичные школьники начнут учиться 3 сентября. 1 сентября пришлось на субботу, которая считается неучебным днем.