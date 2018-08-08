В Совфеде предложили увеличить расстояние от школ до мест продажи алкоголя

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Расстояние от школы до киосков с алкоголем нужно увеличить до 500 метров. Об этом заявила член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ираида Тихонова.

"Конечно, надо однозначно все киоски убирать вокруг школ, потому что полезная для детей продукция уже сейчас есть в школьных столовых, буфетах. Я считаю, там, где находится любое учебное заведение, надо убирать такие киоски, чтобы не было соблазна. Конечно, надо бы расстояние даже увеличить – от 300 до 500 метров, как минимум", – приводит слова Тихоновой Агентство "Москва".

Сенатор отметила, что также необходимо контролировать продажу алкоголя около образовательных учреждений.

Ранее Минфин подготовил законопроект о том, чтобы продажа алкоголя в интернете с 2019 года стала легальной. Согласно проекту, со следующего года в Сети разрешат продавать пиво, сидр, медовуху, тихие и игристые вина российского производства.