Сотрудники транспорта Москвы подарили женщинам свыше 20 тыс цветов

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сотрудники стоек "Живое общение", центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), службы безопасности метро, а также контролеры "Организатора перевозок" и работники спецстоянок московского паркинга подарили свыше 20 тысяч тюльпанов пассажиркам транспорта Москвы. Об этом рассказал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Надеемся, что нам удалось поднять настроение нашим пассажиркам. Еще раз от всей души поздравляем с Международным женским днем, желаем тепла, радости и прекрасного настроения", – цитирует Ликсутова ТАСС.

Он также добавил, что на территории перед зданием Северного речного вокзала специалисты установили фотозону в виде электробуса, который украсили живыми цветами.

Между тем Сергей Собянин заявил, что свыше 24 тысяч женщин работают сегодня в столичной подземке. Показатель превышает треть всего коллектива метрополитена.

По его словам, москвички часто работают дежурными по станциям, а иногда представляют и редкие профессии. Речь идет о регулировщике радиоэлектронной аппаратуры или других профессиях.

Собянин: сегодня женщины составляют более трети работников метрополитена

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