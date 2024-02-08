Глава МВД наградил школьника за спасение сестры от незнакомца в Башкирии

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил 11-летнего Аслана Калямова за спасение своей младшей сестры Амилии от незнакомца, который хотел ее увести за собой. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Я тоже восхищена смелым поступком Аслана. Он не побоялся дать отпор более взрослому и сильному незнакомцу", – заявила она в своем телеграм-канале.

Уточняется, что Колокольцев вручил школьнику из башкирского Стерлитамака Почетную грамоту МВД России.

Инцидент произошел 6 февраля, когда мальчик и его сестра возвращались домой. Возле своего дома школьник пошел открывать дверь подъезда, в тот же момент сзади к первокласснице подошел незнакомый мужчина, который взял ее за руку и повел за собой.

11-летний мальчик, крикнув на мужчину, взял сестру за руку и потянул ее к себе. В этот момент незнакомец испугался и скрылся с места происшествия.



"В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. 18-летний местный житель признался, что попытался увести незнакомую девочку, но пояснить причину своего поступка не смог", – уточнила представитель МВД.

Ранее мать девочки рассказала, что мужчина шел за детьми до их дома и попытался увести школьницу возле самого подъезда. Женщина отметила, что после произошедшего сын постоянно плакал, а дочь плохо спала ночью.

В Госдуме наградили почетной грамотой пенсионера за задержание грабителя в Щелкове