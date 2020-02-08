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Москва 24

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Общество

03:48

Счетная палата назвала главную проблему российской науки

общество наука экономика образование

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Наука в России остается недостаточно продуктивной и не выступает двигателем социально-экономического развития. Об этом говорится в отчете Счетной палаты (СП) "Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в РФ".

Предметом исследования СП стали оценка научной инфраструктуры, достаточность мотивационных мер, обеспечение привлекательности научной работы.

В частности, авторы отчета проанализировали государственные и федеральные целевые программы в сфере науки, а также национальный проект "Наука", передает ТАСС.

В документе подчеркивается, что наука "не формирует собственную научно-технологическую основу для создания и реализации приоритетов, реагирования на "большие вызовы", стоящие перед обществом".

Отмечается, что сфера "остается недостаточно продуктивной" в том числе потому, что по удельному весу затрат на науку в ВВП (1,1 процента) Россия существенно отстает от ведущих стран мира, находясь на 34-м месте.

Лидерами являются Израиль (4,25), Южная Корея (4,24%) и Швейцария (3,37%). В этой связи аналитики предупредили, что "при сохранении инерционной модели развития возрастает риск снижения научного потенциала".

В октябре 2019 года судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования за неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.

"Вечер": диплом – не профессия

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