Температура в Москве во вторник не превысит отметку в +23 градуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Облачная с прояснениями погода сохранится в столичном регионе во вторник, 7 августа. Местами пройдут кратковременные ливневые дожди, не исключены грозы, сообщает портал "Метеоновости".
Воздух в столице прогреется до +21...+23 градусов, по области – до +18...+23. Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду.
Атмосферное давление к середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. На колебания атмосферного давления могут отреагировать метеочувствительные люди.
В целом погода благоприятна, содержание кислорода в воздухе оптимальное.
Из-за высокой вероятности пожаров в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Это означает, что погода потенциально опасна.
По прогнозам синоптиков, 30-градусная жара вернется в столичный регион ближе к выходным. Температура вновь окажется выше средних многолетних значений.
"Утро": желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 7 августа
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