Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве на вторник

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за высокой вероятности пожаров. Об этом следует из данных на сайте Гидрометцентра России.
В настоящий момент, по данным метеорологов, температура в Москве выше климатической нормы на 3–4 градуса. Днем в понедельник, 6 августа, воздух прогреется до +26 градусов, в регионе – до +28.
Ранее специалисты центра погоды "Фобос" рассказали, что в середине недели москвичей ожидает "температурная пила".
В середине недели из жаркого лета москвичи попадут в "холодную яму", а затем температура воздуха вновь поднимется до тридцатиградусных отметок.
Уже во вторник город пересечет холодный фронт. Ожидается облачная погода с прояснениями. Днем могут пройти кратковременные ливни и прогреметь грозы.
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