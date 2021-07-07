Россияне рассказали, сколько должна стоить свадьба

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Большинство опрошенных россиян не готовы потратить на свадьбу свыше 200 тысяч рублей, и лишь 7% считают приемлемой сумму больше полумиллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Открытие" и "Росгосстрах банка".
Так, 10% респондентов не готовы заплатить за свадьбу больше 50 тысяч рублей, еще 20% считают, что ограничиться нужно тратами в пределах 50–100 тысяч рублей, а 17% приемлемым называют диапазон от 100 до 200 тысяч рублей.
Расстаться с суммой в 200–300 тысяч рублей готовы уже только 9% опрошенных, 4% – с 400–500 тысячами рублей, и 7% – с 500 и более тысячами рублей.
Четверть россиян считают нормальным взять кредит на проведение церемонии, остальные же с этим не согласны. 64% участников исследования нейтрально относятся к ситуации, когда свадьбу молодоженов оплачивают родители, 18% категорически против этого – по их мнению, пара сама должна позаботиться о расходах, даже если для этого придется взять кредит.
Опрос проводился в период с 25 по 30 июня среди 1 500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.
Ранее в Москве упростили процедуру подачи онлайн-заявления на регистрацию брака. Теперь одному заявителю нужно заполнить данные обоих будущих супругов на портале госуслуг, а второму останется принять приглашение и оплатить госпошлину.
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