Четверть россиян выступила против сожительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты из Института социально-политических исследований РАН выяснили, как россияне относятся к внебрачному союзу. Результаты опроса приводит RT.
Около 25% россиян негативно относятся к тому, когда пара проживает вместе, но не состоит в официальном браке. Нормальными такие отношения считают 27% респондентов.
Социологи отметили, что с 2013 года доля молодых людей, которые считают недопустимой внебрачную совместную жизнь, увеличилась. При этом 40% людей заявили, что внебрачный союз до рождения ребенка рассматривается ими как приемлемый.
Большинство опрошенных полагают, что внебрачная совместная жизнь не имеет решающего влияния на формирование семей. Уточняется, что 23% опрошенных заявили о благоприятном влиянии совместной жизни вне брака на семейную ситуацию в России.
Социологи опросили молодых людей из 19 регионов России. Опрос проводился с 2013 по 2018 год.
Ранее Росстат сообщил, что в 2018 году россияне чаще всего регистрировали брак в возрасте 25–34 лет. В этом возрасте в брак вступили 456,6 тысячи мужчин и 386 тысяч женщин.
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