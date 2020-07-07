Продажи машин китайской марки Changan в России увеличились почти в 5 раз

Фото: Zuma\TASS

Китайская марка Changan смогла увеличить объем продаж своих автомобилей почти в 5 раз. Об этом свидетельствуют данные сравнения с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишет аналитическое агентство "Автостат", в июне 2020 года марка Changan продала 535 автомобилей. При этом в июне 2019 года этот показатель был в 4,7 раза меньше.

"За шесть месяцев 2020 года продажи Changan выросли в четыре раза и составили 2 тысячи 234 машины", – приводят данные эксперты.

Сообщается, что самым популярным автомобилем в линейке Changan стал компактный кроссовер CS35 Plus. Второе место по популярности завоевал полноприводный внедорожник Changan CS75FL.

На данный момент китайская марка имеет 89 автомобильных салонов по всей России.

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили. Сообщалось, что в среднем машины отечественной марки выросли в цене на один процент.