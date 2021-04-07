Россиянам рассказали, как не прогадать с подарком начальству

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Дарить нужно то, что точно пригодится человеку. Об этом в разговоре с News.ru сообщил ресторатор Аркадий Новиков.
Он отметил, что с презентом начальству прогадать очень легко, особенно часто это случается, когда дарят алкоголь.
Новиков рассказал, что в его доме бильярдная превратилась в склад алкогольной продукции, из которой 97% он никогда не будет пить.
Бизнесмен подчеркнул, что отсутствие подарка гораздо лучше неудачного презента.
"Вообще начальникам не надо ничего дарить, ну их нафиг. Мне практически никто ничего не дарит. Мы сразу договорились, когда я начинал бизнес, что мне из офиса, директора, никто ничего не дарит", – сказал Новиков.
Он добавил, что иногда сомневается в правильности принятого решения, однако скоро вспоминает, что это отличный способ не разочароваться в подарке.
Некоторым все же удается преподнести руководству впечатляющий презент. Так, министр Чечни по туризму Муслим Байтазиев подарил главе региона Рамзану Кадырову зуб древнейшего вымершего вида акул – мегалодона.
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