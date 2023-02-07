Фото: Москва 24/Александр Авилов

Башкирия предложит Госдуме запретить рекламу услуг по освобождению от службы в армии. Об этом сообщает РБК.

В соответствии с предложением могут быть внесены поправки в закон "О рекламе".

"Сегодня информационное пространство наполнено агрессивной рекламой такого рода. Различные коммерческие структуры обещают, что за деньги окажут уклонистам необходимые юридические или медицинские услуги и помогут им на законных основаниях избежать призыва", – сказал спикер Госсобрания Константин Толкачев.

Согласно российскому законодательству, уклонение от службы в армии или от альтернативной службы уголовное наказуемо. В связи с этим в парламенте республики считают, что реклама подобных услуг специально подталкивает к нарушению закона.

В парламенте Башкирии считают, что, если будет введен запрет на такую рекламу, тогда ограничится негативное влияние на призывников.

Уточняется, что за нарушение закона рекламодателям может штраф в размере 2–2,5 тысячи рублей – для физических лиц, 4–20 тысяч рублей – для должностных лиц и 100–500 тысяч рублей – для юридических лиц.

Член общественной палаты Башкирии Дмитрий Глушко заявил, что те, кто пытается заработать на подобных услугах, должны быть привлечены к уголовной ответственности как предатели.

"Эти данные не реклама, а прямой саботаж во время спецоперации. Что это значит – кто-то должен защищать Родину, а кто-то должен здесь посидеть?" – сказал Глушко.

Он добавил, что у россиян только одна Родина, поэтому все ее должны защищать в тылу и в зоне проведения СВО. А такую рекламу "надо выжигать каленым железом".

Председатель республиканской общественной организации "Центр общественной жизни", адвокат Булат Сафин считает, что к проблеме необходимо подходить комплексно, так как от действий мошенников страдают люди.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли новый проект о дисциплинарном аресте в период мобилизации. Согласно проекту, дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за одно или несколько грубых нарушений.



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