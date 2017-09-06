Водителей просят внимательно выбирать места для парковок из-за ухудшения погоды

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В ближайшие часы и до 18:00 в столице ожидается сильный дождь, гроза и порывистый ветер. В связи с этим сотрудники АМПП призывают автомобилистов быть внимательными при выборе мест для парковки, передает "Вечерняя Москва".
Водителям напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности. Например, машины лучше оставлять в соответствии с правилами дорожного движения, избегать парковок около широкоформатных и слабоукрепленных конструкций, деревьев или ветхих зданий.
Ранее сообщалось, что грозы и мощный ветер до 17 метров в секунду могут обрушиться на Москву в ближайшие часы. В городе действует предупреждение спасателей. Только за последние сутки выпало около 20 процентов месячной нормы осадков. Температура снижается, давление − тоже, а небо закрывают плотные облака циклона.
При этом потепление не за горами – начнется оно в четверг, а распогодится к воскресенью, когда воздух прогреется до + 24 градусов. На следующей неделе будет от 16 до 26 градусов тепла, временами пройдут дожди.
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