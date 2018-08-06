Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 100 тыс человек с момента открытия

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 100 тысяч человек с октября прошлого года. Руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин сообщил, что особенный рост посещаемости отмечен за последние недели.
"В последние недели мы отметили резкий рост посещаемости, который связан с окончанием работ по благоустройству ВДНХ. Так, например, если в июне посещаемость составила 6 тысяч 308 человек, то в июле она выросла почти в два раза - до 11 тыс. 754 человек", – приводятся слова Левкина на сайте столичного департамента градостроительной политики.
Посетители павильона, по его словам, могут найти любую улицу или дом и вывести их изображение на один из терминалов находящихся по периметру макета с помощью интерактивных систем.
На макете находятся 19 тысяч 843 здания центральной части столицы.
Полностью завершить все работы по макету планируют до 2020 года.
Ранее сообщалось, что время работы павильона "Макет Москвы" продлят на два часа. Новый график работы будет действовать ежедневно, кроме понедельника.
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