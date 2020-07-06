Росстат назвал самые вовлеченные в интернет-пространство регионы

08:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В минувшем году самое большое число пользователей интернета было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, передает News.ru со ссылкой на данные Росстата.
"Вовлеченность населения в онлайн-пространство в малых городах зачастую бывает выше, чем в крупных. Связано это с тем, что Сеть для них — фактически единственный источник развлечений и полезной информации", – пояснил ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.
Аналитики отмечают, что следом за Ямало-Ненецким АО идут Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотка, Севастополь и Москва.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина рассказала о снижении возраста пользователей интернета.
Она отметила, что более 90% детей в возрасте от 11 до 15 лет пользуются интернетом. Дети в возрасте от 5 до 7 лет проводят в интернете по нескольку часов в день. К 8 годам этот показатель увеличивается почти в два раза. У 60% детей до 11 лет есть собственное устройство для выхода в Сеть, подчеркнула Сутормина.
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