Определен уровень удовлетворенности мобильными операторами в Москве

6 июля, 17:52
Фото предоставлено пресс-службой МТС
Независимый исследовательский центр "Ромир" провел исследование, в котором определил уровень удовлетворенности мобильным оператором среди москвичей. Лидером стал сотовый оператор МТС.
В исследовании участвовали ведущие мобильные операторов России – МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. В опросе приняли участие 800 человек, проживающих в Москве, возрастом от 18 до 65 лет.
Участникам эксперимента предложили поставить оценки от 1 до 5 операторам, которые в наименьшей и наибольшей степени, соответственно, удовлетворяют их потребности. На основе полученных данных "Ромир" выявил индекс удовлетворённости потребителей.
Первое место занял мобильный оператор МТС. Его индекс равен 71 процентному пункту. Такой высокий показатель обусловлен тем, что компания получила наибольшее количество оценок в 4 и 5 баллов от своих клиентов, 47% и 30% соответственно.
Теле2 получил 70 процентных пунктов и стал вторым. Мегафон, по этому показателю стал третьим – 27 процентов.
Самый низкий показатель по самым высоким баллам у Билайна. Количество оценок "отлично" у него лишь 18 процентов. Большинство пользователей отметили оператора, как "хорошего" – 53 процента. Индекс удовлетворенности качеством связи Билайн составил 62 процентных пункта.
В целом, абоненты ведущих операторов Москвы полностью удовлетворены качеством услуг. Количество клиентов, которые оценивали сотовые сети на "четверки" и "пятерки" почти в 11 раз выше, чем тех, кто поставил "единицы" и "двойки".
Общий индекс удовлетворённости качеством связи абонентов ведущих операторов мобильной связи в Москве – 68 процентных пунктов.
Ромир – крупный российский частный холдинг, который специализируется на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. У компании есть широкая собственная региональная сеть в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и СНГ, география исследований охватывает более пятидесяти государств.
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