В ГД поддержали поправку о праве лишенных гражданства РФ на детей от суррогатных матерей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал ко второму чтению поправку, согласно которой утратившие приобретенное российское гражданство лица могут быть записаны родителями ребенка от суррогатной матери. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Семейный кодекс РФ может быть дополнен нормой, согласно которой давшие согласие на имплантацию эмбриона супруги могут быть записаны родителями с согласия суррогатной матери. В том числе в случае гибели одного из них или прекращения гражданства РФ "одного из супругов или обоих супругов, либо одинокой женщины".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о принятии запрета на суррогатное материнство в начале декабря нынешнего года. В мае 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранных граждан и лиц без гражданства. Воспользоваться этой услугой смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокая женщина – россиянка, которая сама не может выносить и родить ребенка по медицинским показателям.

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