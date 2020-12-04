Умер экс-глава Курской области Александр Михайлов

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Член Совета Федерации, бывший губернатор Курской области Александр Михайлов умер в пятницу, 4 декабря, в возрасте 69 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

"Александр Михайлов скончался сегодня", – сказали в администрации.

О причинах смерти сенатора не сообщается.

Александр Михайлов родился в 1951 году. С 1993 по 2000 год был депутатом Годумы от КПРФ, которую покинул в 2004 году, и затем вступил в "Единую Россию". Он возглавлял Курскую область с 2000 по 2018 год. После отставки с поста губернатора был наделен полномочиями члена Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Курской области.