Генеральный директор Group Лебсак-Клейманс станет гостем "Ночной смены"

Фото: предоставлено гостем

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс станет гостем программы "Ночная смена". Она начнется 5 августа в 0:40 на телеканале Москва 24 в Instagram-аккаунтах @the_city24 и @infomoscow24.

Анна расскажет о современном состоянии fashion-индустрии и влиянии на нее пандемии коронавируса. Также она погрузит зрителей в особенности этой сферы.

Так, Лебсак-Клейманс расскажет о разнице между модой и индивидуальным стилем, а также о современных fashionista и о том, как они выглядят.

Ранее в эфире программы "Ночная смена" состоялось интервью с актрисой Ясминой Омерович.