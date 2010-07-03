Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае

Видео: Youtube/Inner Emigrant

Российская рок-исполнительница Земфира спела две новые песни Abuse и Goodbye на концерте в Дубае. Новые треки опубликованы в YouTube-канале Inner Emigrant.

Выступление певицы прошло в рамках фестиваля Parus. Всего певица исполнила 17 композиций.

Последнюю песню "Джозеф" певица выпустила больше года назад, основой для текста которой стали стихи Иосифа Бродского.

Песня написана на отрывки из стихотворений "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам". В ее записи принимали участие электронный музыкант Mujuice, гитарист "Обе две" Дмитрий Емельянов, а также Стив Уэстон и Майк Хиллиер. Оформлением обложки занимались Рената Литвинова и дизайнер Гоша Рубчинский.

В 2016 году представила новый альбом. В основу нового live-альбома "Маленький человек. Live" легли концертные записи из выступлений в "Олимпийском", а также песни из зарубежного турне. Всего в нем 30 песен.

Земфира – это российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. Ее первый студийный альбом под названием "Zемфира" вышел в 1999 году. Многим она знакома благодаря песням "Ариведерчи", "Искала", "Трафик", "Прогулка", "Мы разбиваемся" и "Без шансов".

