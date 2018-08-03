Минздрав не запрещал проведение абортов в рамках акции "Подари мне жизнь"

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Минздрав не давал регионам рекомендаций о введении временного моратория на проведение абортов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации поддерживает проведение акции "Подари жизнь". Ведомством было направлено в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение акции. Однако заметим, что акция носит просветительский характер", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что департаменты здравоохранения в регионах, а также администрации роддомов объявили временный мораторий на проведение операций по прерыванию беременности, объясняя это участием в акции "Подари мне жизнь!".

Весной 2018 года интернет взорвала история с комиссией по прерыванию беременности из Старого Оскола. Сообщалось, что в этом городе женщина перед абортом якобы должна получить обходной лист.

По словам пользователей соцсетей, в документе говорится, что для прерывания беременности, женщина обязана заручиться поддержкой нескольких инстанций, в том числе Русской православной церкви.

В своеобразном обходном листе должны поставить подписи, в частности, заведующий женской консультацией, врач акушер-гинеколог, медицинский психолог, сотрудник "Кризисного центра" и представитель Епархии.